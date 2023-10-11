مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى حدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها، بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أنها أثناء عبورها الطريق، صدمتها سيارة ، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة حدائق الأهرام، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.