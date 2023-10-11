اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى حدائق الأهرام

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:06 ص
مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى حدائق الأهرام جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها، بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أنها أثناء عبورها الطريق، صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة حدائق الأهرام، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها  وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع فتاة

حادث تصادم

حادث مروري

حدائق الأهرام

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة