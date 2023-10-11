مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق بالحى التاسع بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالوقاعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكى بشخص أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور.

على الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص، إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق الرئيسى بالحى التاسع بمدينة العبور.

جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.