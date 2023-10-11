اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع ربة منزل أثناء دراسة قش الأرز فى الشرقية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:54 م
مصرع ربة منزل أثناء دراسة قش الأرز فى الشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقت ربة منزل مصرعها؛ إثر حادث التهمتها ماكينة أثناء عملية دراسة قش الأرز فى كفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقي، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع ك ف،، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بكفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح؛ وذلك أثناء دراسة قش الأرز فى أرض زراعية بالقرية.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التى أودت بحياتها أثناء دراسة قش الأرز بالقرية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السعديين المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامةن التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.


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الشرقية

مصرع ربة منزل

السعديين

كفر أبو دقن



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