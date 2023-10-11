مصرع ربة منزل أثناء دراسة قش الأرز فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقت ربة منزل مصرعها؛ إثر حادث التهمتها ماكينة أثناء عملية دراسة قش الأرز فى كفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقي، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع ك ف،، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بكفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح؛ وذلك أثناء دراسة قش الأرز فى أرض زراعية بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التى أودت بحياتها أثناء دراسة قش الأرز بالقرية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السعديين المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامةن التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.