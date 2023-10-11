وقالت المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"إن حوالي 200 شخص، بمن فيهم 50 كوريا جنوبيا و150 أجنبيا (فلسطينيون وغيرهم من العرب)، شاركوا في المسيرة التى سارت إلى السفارة الإسرائيلية فى محاولة لتقديم رسالة لتأييد النضال الفلسطيني ، لكنهم منعوا من الوصول إليها وفقا للقواعد التي تحظر التجمعات على بعد 100 متر من البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة في كوريا الجنوبية.

وأضافت أن المشاركين في المسيرة لم يتمكنوا من تسليم الرسالة إلى السفارة الإسرائيلية، فقرأوها أمام السفارة ثم تفرقوا.