اليوم السابع
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مستريح هواتف بسوهاج يعترف: أوهمت الضحايا بنسبة أرباح 20% شهريا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:00 ص
مستريح هواتف بسوهاج يعترف: أوهمت الضحايا بنسبة أرباح 20% شهريا هواتف - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أقر المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح ، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة ، وأعترف بأنه أوهم ضحاياه بأن نسبة الأرباح تصل إلى 20 % شهريا.
 
واضاف مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج فى أقواله أمام جهات التحقيق ، أنه التزم خلال الشهور الأولى فى دفع الارباح من أصوال الأموال لجذب أكبر عدد من الضحايا حيث تمكن من الإستيلاء على مبلغ "1,755,000 مليون جنيه" ، خلال فترة ثلاثة شهور فقط.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على تاجر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 10 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ (1,755,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مستريح الهواتف

النصب والاحتيال

اخبار الحوادث

الامن العام

سوهاج



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