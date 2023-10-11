مركز الداخلة بالوادى الجديد يطرح مبادرة لتخفيض السلع بالتعاون مع المزارعين

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

نجحت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى تنفيذ مبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لطرح اللحوم الحمراء البلدى والخضروات والفواكهة الطازجة بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع بعض المزارعين بالمركز والتى تهدف إلى توفير بعض الخضروات الأساسية للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن السوق والتى شهدت اقبال شديد من المواطنين عليها حيث بلغ سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدى 220 جنيها والطماطم والبطاطس والفلفل والكوسة 10 جنيهات الباذنجان والخيار 5 جنيهات وغيرها من المنتجات المخفضة.

وتابع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة إجراءات نقل المنتجات من المزارع المحلية إلى منافذ البيع المعتمدة بأحياء مدينة موط وآليات تنظيم عرضها للجمهور وتشمل منافذ مجهزة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات بأسعار مخفضة وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم حيث توافد المئات من المواطنين عليها لشراء المنتجات دون تكدس على الرغم من زيادة أعدادهم.

وقال الطماوى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم أطلق العديد من المبادرات التى تدعم تخفيض الأسعار وتوفير المنتجات والخضروات والفواكه الطازجة واللحوم البلدى وتعزز من تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتها محليا لسد العجز فى الأسواق وتقضى على ظاهرة احتكار التجار للمنتجات فى الأسواق مؤكدًا على تفانى موظفى الوحدة المحلية فى عملهم من أجل تنظيم وإنجاح المبادرة وإقبال المواطنين على الشراء نظرًا لفروق الأسعار وخفضها بنسبة من 30 إلى 50%.

واضاف الطماوى، أن المحافظة ساهمت فى دعم توفير المنتجات الغذائية والخضروات الطازجة من خلال التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الشباب وتشجيع المزارعين على طرح منتجاتهم بأسعار مخفضة تحقيقًا لمبدأ التكافل الإجتماعى ورفع المعاناة عن المواطنين مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية جهزت العديد من منافذ البيع على مستوى أحياء المدينة.

وأبدى أهالى مدينة موط بالداخلة سعادتهم بطرح المنتجات الطازجة بأسعار مخفضة حيث توافد المواطنون عليها بأعداد كبيرة لشراء متطلباتهم منها حيث يقول محمود خضر من أهالى مدينة موط أن تلك المبادرة ساهمت فى القضاء على ظاهرة احتكار تجار الخضروات والفواكه واجبرتهم على تخفيض أسعارهم وبدا الفرق واضح جدا فى نوعية المنتجات التى تبرهن أن الداخلة فيها خيرات كثيرة وإنتاج وفير من الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة من الممكن أن تكفى احتياجات السوق المحلية.

وأضاف سمير على أن مبادرة تخفيض الأسعار هى أحد أهم إنجازات محافظ الوادى الجديد ورئيس مركز الداخلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التنافسية فى السوق وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الخضروات، مؤكدًا على أن منتجات الصوب الزراعية هى أحد أهم مشروعات شباب الخريجين التى وفرت مصدر دخل متزايد لهم وعززت من استقرار سوق الخضروات والفواكهة بمدينة موط وقرى مركز الداخلة.

وكان المحافظ وجه مؤخرًا بتأسيس رابطة لمنتجى الخضر بشكل قانونى والتى تتكون من 100 مزارع مهتم بإنتاج الخضراوات بالداخلة، لتكون لها منافذ بجميع القرى لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار موحدة أقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار فى المنتجات وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات التى يتم انتاجها محليا لدى المزارعين وأصحاب مشروعات الصوب الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتى للمواطنين.

واكد المحافظ على توفير السلع للمواطنين مع تكثيف حملات المرور اليومى على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (1) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (1)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (2) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (2)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (3) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (3)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (4) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (4)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (5) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (5)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (6) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (6)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (7) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (7)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (8) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (8)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (9) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (9)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (10) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (10)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (11) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (11)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (12) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (12)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (13) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (13)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (14) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (14)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (15) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (15)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (16) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (16)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (17) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (17)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (18) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (18)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (19) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (19)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (20) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (20)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (21) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (21)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (22) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (22)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (23) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (23)



مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (24) مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات (24)