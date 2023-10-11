مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تفتح باب التقدم لاختيار مدربين ومدربات

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فتح باب التقدم لإختيار مدربين ومدربات، للإستعانة بهم فى تدريب المشروع القومى للموهبة الحركية (المرحلة الأولى) بمحافظة شمال سيناء.

ومن المقرر اختيار المتقدمين وفقا لشروط أن يكون حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ويفضل الحاصل على مؤهلات أعلى، وعضو نقابة المهن الرياضية، ولديه خبرة فى مجال تدريب البراعم، واجتاز دورات تدريبية فى مجال تدريب البراعم.

كما تتضمن لشروط أن يكون لديه خبرات متنوعة فى تدريب المهارات الأساسية فى الألعاب الرياضية، وخبرة فى مجال الممارسة كلاعب وملم بالمبادئ التربوية فى التعامل مع الأطفال فى سن مبكر، ويمتلك مهارات العمل ضمن فريق ومهارات التواصل والاتصال الفعال، ومهارات الانضباط فى العمل والتعاون مع الرؤساء والزملاء، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ملم بمهارات الحاسب الآلى، ويكون من أبناء المحافظة المنفذ بها المشروع، واجتياز المقابلة الشخصية.

والمستندات المطلوبة للتقدم هى السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومى وأصل شهادة المؤهل الدراسى بالإضافة لصورة منهاو صورة كارنية النقابة العامة للمهن الرياضية وصور شهادات المؤهلات الأخرى والدورات التدريبية وصور شهادات الخبرة أن وجدت وعدد (6) صور شخصية، وعلى من يرغب فى التقدم للتدريب بالمشروع تقديم المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.