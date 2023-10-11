محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا لملتقى التمور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأربعاء، أرض المعارض بمدينة الخارجة، في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، يرافقه حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

و تابع المحافظ جاهزية الأماكن المخصصة للعارضين وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة الموقع العام للمعرض و مراجعة إجراءات الحماية المدنية ومرافق الكهرباء، واستكمال تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع.

كما وجّه بسرعة تجهيز قاعات ورش العمل والندوات العلمية التي تُقام على هامش فعاليات الملتقى، وتنظيم تواجد المشاركين من الدول والجهات المختلفة طبقًا للمعروضات من تمور و صناعات يدوية و مشروعات رواد الأعمال.