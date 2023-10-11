اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا لملتقى التمور

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:59 م
محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة استعدادًا لملتقى التمور محافظ الوادى الجديد أثناء الجولة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأربعاء، أرض المعارض بمدينة الخارجة، في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، يرافقه حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.
 
و تابع المحافظ جاهزية الأماكن المخصصة للعارضين وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة، ورفع كفاءة الموقع العام للمعرض و مراجعة إجراءات الحماية المدنية ومرافق الكهرباء، واستكمال تنفيذ الجداريات الفنية بالموقع.
 
كما وجّه بسرعة تجهيز قاعات ورش العمل والندوات العلمية التي تُقام على هامش فعاليات الملتقى، وتنظيم تواجد المشاركين من الدول والجهات المختلفة طبقًا للمعروضات من تمور و صناعات يدوية و مشروعات رواد الأعمال.

 


الوادي الجديد

ملتقى التمور الثالث بالوادى الجديد

تمور الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة