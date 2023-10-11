محافظ المنيا ووفد مدارس النيل الدولية يبحثان آليات التوسع فى إقامة مدارس النيل بالمحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد مدارس النيل الدولية برئاسة دكتورة أمانى الفار رئيس قطاع مدارس النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية لمناقشة آليات وسبل التوسع فى إقامة مدارس النيل بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ودكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ وحمدى مصطفى وكيل وزارة التربية و التعليم .



أكد المحافظ خلال اللقاء على متابعته المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى المحافظة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، لافتًا إلى انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتأثيث المدارس الجديدة البالغ عددها 23 مدرسة بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش على كافة المدارس والمنشآت التعليمية وكذلك توعية الطلاب بالنظافة والحفاظ على المنشآت التعليمية حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.



من جانبها ، قدمت دكتورة أمانى الفار الشكر للمحافظ لدعمه الدائم لقطاع التعليم مما انعكس على الارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة ، مشيرة إلى أن مدرسة النيل بالمنيا تأتى ضمن 25 مدرسة على مستوى الجمهورية ، مجهزة بأحدث المعامل والحجرات الدراسية والوسائل التعليمية والأنشطة التربوية الحديثة.