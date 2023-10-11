محافظ المنوفية: قافلة علاجية مجانية بكفر ربيع بتلا على مدار يومين

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن قيام مديرية الصحة اليوم بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز ومدينة تلا وتستمر حتى غدا الخميس 12 أكتوبر الجارى وتخدم قرى " كفر ربيع ، طنوب ، صفط جدام ، العزب المجاورة "، وتشمل القافلة كافة التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للأهالى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لتخفيف العبء عن كاهلهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التى تهدف إلى تطوير المجتمع .

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة للقوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحى للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.