محافظ المنوفية: تحرير 436 محضرا تموينيا وضبط 11 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (436) محضر تموينى خلال يومين من الحملات التفتيشية الموسعة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين (220) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير (216) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير ثلاث محاضر جنح قسم شبين الكوم احدهما ضد صاحب مخبز سياحى بحوزته كمية وقدرها 2 طن دقيق فاخر، والثانى ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعه السلع الغذائية بميت خلف وبحوزته 5 أطنان سكر حر بدون مستندات مجهول المصدر، والثالث ضد صاحب مخبز بلدى للتصرف فى كمية قدرها 9 شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركزقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الغذائية بحوزته كمية قدرها 3.5 طن مستلزمات مواد غذائية بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز اشمون ضد صاحب محل لحوم لحيازته كمية قدرها 8 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية على المحلات بالتعاون مع إدارات الطب البيطرى والتموين ومكتب مراقبة الاغذية، أسفرت عن تحرير 11 محضر صحة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و9 محاضر تموين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الأسعار، 9 محاضر انذارات لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، فضلا عن اعدام مواد غذائية ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.