محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء تركز على تمكين المرأة والشباب

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هي المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.

جاء ذلك خلال حفل إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى والذى أعلنت محافظة القاهرة فيه عن فوز 18 مشروعًا فى فئات المبادرة الـ 6 منها 3 مشروعات في فئة المشروعات كبيرة الحجم والتى حصل على المركز الأول فيها مشروع مباني معهد بحوث الالكترونيات ( مباني ذكية خضراء) المقدم من د شيرين محمد عبدالقادر ( معهد بحوث الالكترونيات ، والمركز الثاني مشروع المنصة الرقمية لشركة مياه الشرب المقدم من ايمان عثمان محمد ( الإدارة العامة للبحوث والتطوير )، والمركز الثالث مشروع المجتمع البيئي المتكامل لتطبيقات التنمية المستدامة المقدم من احمد علي احمد معوض ( جمعية عين حياة ) .

كما أعلنت محافظة القاهرة عن فوز 3 مشروعات في فئة المشروعات المتوسطة حيث حصل على المركز الأول مشروع "دوسى" وهو منصة لركوب الدراجات والسكوتر القائمة على التكنولوجيا المقدم من نوران عادل، وحصل على المركز الثاني مشروع الاستفادة من الزيت المستعمل وتحويلة لطاقة نظيفة سولار حيوى المقدم من حنان صدقى هرمينا ( الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي محافظة القاهرة)، والمركز الثالث مشروع النقل البيئي متعدد الوسائط المقدم من محمد مصطفى النحاس محمد.

كما فازت 3 مشروعات فئة المشروعات المحلية الصغيرة ( حياة كريمة) حيث حصل على المركز الأول مشروع روبوت الممرضة شمس المقدم من نجوى لطفي بدر ( كلية الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس )، والمركز الثاني مشروع الافران صديقة البيئة قرية الفواخير المقدم من اكرم حسن علي جابر ( مدير إدارة التنمية المستدامة محافظة القاهرة)، والمركز الثالث مشروع تصميم وتصنيع ماكينة صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا التصنيع الاخضر المقدم من عرفة سليمان صبح خليل ( كلية الهندسة جامعة حلوان ) .

وفازت 3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، حيث حصل على المركز الأول مشروع " اي تدوير " المقدم من كريم دبوس، المركز الثاني مشروع "جديد" المقدم من م.رامي أنور شنودة، والمركز الثالث مشروع ميديكس للحلول المتطورة والخدمات اللوجستية المقدم من أحمد فتحي محمود جبر.

وفازت 3 مشروعات فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح حيث حصل على المركز الأول مشروع الحياة الأفضل بنك الكساء المصري المقدم من منال فتحي عبد القادر صالح، والمركز الثاني مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من شرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس)، والمركز الثالث مشروع قرار أخضر المقدم من محمد احمد عوض شاهين.

وفازت 3 مشروعات فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة وقد حصل على المركز الأول مشروع Refabrags transforming wasta fabric into treasures المقدم من نهلة احمد محمد سليمان، والمركز الثاني مشروع بيوت مصرية مبدعة وصديقة للبيئة المقدم من نبيل محروس حنين مقار، والمركز الثالث مشروع تطبيق 'مميزون" المقدم من سمر منير علي خليل ( دكتورة بكلية الألسن جامعة عين شمس).