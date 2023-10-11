محافظ الفيوم يتفقد أعمال قافلة كلية طب أسنان جامعة القاهرة بقرية الصبيحى

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أعمال قافلة كلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة المجانية، بالتنسيق مع محافظة الفيوم، بمدرسة الرزنه للتعليم الأساسي بقرية الصبيحي، التابعة لمركز يوسف الصديق، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتلاميذ المدرسة وأهالي القرية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب أسنان قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي، والدكتورة هالة محيي الدين بقسم أسنان الأطفال بالكلية، والدكتور كريم فوزي أستاذ علاج اللثة بالكلية، والدكتورة منال حسني رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

تضم القافلة الطبية التى تؤدي خدماتها على مدار يومين بقرية الصبيحي تخصصات، جراحة الأسنان وعلاج اللثة، وخلع وحشو الأسنان والجذور، وازالة الرواسب الجيرية، وعلاج أسنان الأطفال، وتصاحب القافلة عيادة متنقلة لعلاج الأسنان، وندوات تثقيفية وتوعوية، من خلال مسرح العرائس للتلاميذ، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وطرق علاجها في مراحلها المبكرة، كما يصحبها عرض افلام تسجيلية عن الغذاء الصحي ووسائل نظافة الأسنان.

وتابع محافظ الفيوم، أقسام القافلة المختلفة، واطمأن على سير عملها، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، معرباً عن شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنظيم القافلة، من كلية طب أسنان قصر العيني، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، لتقدم القافلة خدماتها على الوجه الأكمل وتحقق مستهدفاتها المرجوة، مشيرا إلي أن القافلة تشهد إقبالا كبيرا من التلاميذ والمواطنين على حد سواء، من خلال التعاون البناء والمثمر بين مسئولي القافلة، ومسئولي مديرية الصحة بالفيوم، موضحا أن هذه القافلة للكلية ليست الأولى فقد سبقتها بقافلة نهاية العام الماضي بقرية الشواشنة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لحين الانتهاء من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجارى إنشاؤها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن القيادة السياسية تضع نصب عينيها صحة المواطنين وتوفير الخدمات العلاجية والطبية لهم بشكل ميسر، بجانب الارتقاء بكافة القطاعات بشتى ربوع الجمهورية.

ومن جهته، قدم عميد كلية طب أسنان قصر العينى بجامعة القاهرة، الشكر لمحافظ الفيوم، على ما قدمه من دعم وتيسير لتنظيم هذه القافلة للكشف المجاني على أمراض الأسنان، ونقل الحالات المرضية المتقدمة منها لفرع الكلية بمستشفى الأسنان الجامعي ومستشفى الشيخ زايد، خاصة حالات تقويم الأسنان، والتركيبات الثابتة والمتحركة للأسنان، من خلال كارت التحويلات المسلم للحالة المترددة على عيادة الأسنان المتنقلة بالقافلة.

وأضاف، أن كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة تقوم بدورها المجتمعي من خلال هذه القوافل، بإشراف من الدكتور محمد عثمان خشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن القافلة تمارس عملها منذ الصباح الباكر وستستمر على مدار يومين، وتقدم خدماتها لآخر حالة للمترددين عليها، وصرف الأدوية اللازمة لهم.



قافلة كلية طب أسنان (1)