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مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وليتوانيا بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو غدا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:54 م
مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وليتوانيا بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو غدا وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزير الخارجية غدا،ً الخميس، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو - كورنيش النيل كل من عثمان صالح، وزير خارجية اريتريا، يماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، جبريالوس الندسبرجس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.

 

 


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