مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وليتوانيا بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو غدا

كتب: أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية غدا،ً الخميس، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو - كورنيش النيل كل من عثمان صالح، وزير خارجية اريتريا، يماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، جبريالوس الندسبرجس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.