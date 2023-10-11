مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وليتوانيا بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو غدا

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية غدا،ً الخميس، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو - كورنيش النيل كل من عثمان صالح، وزير خارجية اريتريا، يماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، جبريالوس الندسبرجس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.
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يستقبل سامح شكري وزير الخارجية غدا،ً الخميس، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو - كورنيش النيل كل من عثمان صالح، وزير خارجية اريتريا، يماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، جبريالوس الندسبرجس، وزير خارجية ليتوانيا، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.
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