لا يرى فى مصر.. الكرة الأرضية تشهد كسوفا حلقيا للشمس السبت المقبل

كتب محمود راغب

يكون هواة الظواهر الفلكية خاصة الكسوفات والخسوفات، والتى تعتبر من أهم الظواهر الفلكية التى يترقبها علماء الفلك، على موعد مع كسوفين للشمس وخسوفين للقمر خلال العام الهجرى الجديد 1445 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ومع أول ظواهر الكسوف والخسوف فى العام الهجرى الجديد 1445 هجريا، ستشهد الكرة الأرضية كسوفا حلقيا للشمس يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر 2023، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا.

وسيرى ككسوف حلقي في أجزاء من (الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كولومبيا - البرازيل - أمريكا الجنوبية - أمريكا الوسطى).

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية). (لا يمكن رؤيته في مصر).

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و 52 دقيقة تقريباً، ويستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.