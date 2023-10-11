اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الشمالية: "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:00 ص
كوريا الشمالية: "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
وكالات

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دانت كوريا الشمالية، إسرائيل بسبب صراعها المتصاعد مع حركة حماس، مؤكدة أن ذلك "نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة رودونج شينمون، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية: "لقد حدث صراع مسلح واسع النطاق بين حماس الفلسطينية وإسرائيل".

وأضافت: "المجتمع الدولي يعتبر الصراع نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن "الحل الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

جدير بالذكر أن حركة حماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.


كيم جونغ اون

كوريا الشماليه

فلسطين

طوفان الاقصى

غزه

الاحتلال الاسرائيلى



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