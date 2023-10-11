اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كندا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها على خلفية الأوضاع المضطربة فى إسرائيل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:11 م
كندا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها على خلفية الأوضاع المضطربة فى إسرائيل غزة
أ ش أ

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 أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلانى جولى اليوم /الأربعاء/، مقتل كنديين اثنين على الأقل، على خلفية "الأوضاع المضطربة" فى إسرائيل، مشيرة إلى تقارير محتملة بشأن مقتل شخص ثالث وفقد ثلاثة آخرين.

ولم تؤكد وزيرة الخارجية وجود أى مواطنين كنديين بين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، إلا أنها قالت إنها على اتصال بكبير المفاوضين بشأن الرهائن فى إسرائيل وإن كندا سترسل فريق دعم. ولم تحدد جولى هوية الكنديين الذين تأكدت وفاتهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية.


ووفقا لجولي، فإن أكثر من أربعة آلاف كندى سجلوا رغبتهم فى مغادرة إسرائيل، فيما سجل قرابة 500 آخرين رغبة المغادرة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات طوعية


ومن المقرر أن تبدأ كندا - الأسبوع المقبل - فى مساعدة مواطنيها، بما فيهم مزدوجو الجنسية، على مغادرة إسرائيل.

 

 


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