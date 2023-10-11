وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن هذه المنطقة تعد الأكثر تعقيدا حيث لا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، فيما عبرت سلطات هرات عن امتنانها لكازاخستان للمساعدة.

وأفادت البعثة التجريبية الميدانية لرصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية بأن شبكة محطات الزلازل سجلت اليوم زلزالين منفصلين على بعد 588 كيلومترا جنوب شرق ألماتي في أراضي الصين و1450 كيلومترًا جنوب غرب ألماتي في أراضي أفغانستان، وتم تسجيل الزلزال في الصين عند الساعة 06:15:22 صباحا بتوقيت ألماتي ووقع بقوة 4.2 درجة على عمق 20 كيلومترا، فيما تم تسجيل الزلزال في أراضي أفغانستان عند الساعة 06:44:05 صباحًا بتوقيت ألماتي ووقع بقوة 6.5 درجة على عمق 10 كيلومترات.