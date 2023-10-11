فتح باب القبول لمشروعى الموهبة الحركية والبطل الأولمبى بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

فتحت مديرية الشباب والرياضة باب القبول لدفعة جديدة من الأطفال للإنضمام للمشروع القومى للموهبة الحركية (المرحلة الأولى)، مواليد 1 / 7 /2016 إلى 30 / 6 /2017.

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المشروع يستهدف إعداد جيل من الرياضيين فى مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية لأغلب الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز فى الجوانب المهارية والبدنية والنفسية تدعيما للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

وقال إن شروط القبول أن يكون الطفل من مواطنى جمهورية مصر العربية ويتمتع بالجنسية المصرية، ويتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة والمعلن عنها بالمشروع، ويتمتع بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية، وأن لا يكون الطفل مقيد بأى اتحاد رياضى، والتوقيع على إقرار ولى الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشروع، وينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الإختبارات والقياسات المعدة من قبل اللجنة العلمية للمشروع. واشار أن المستندات المطلوبة، أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة، وصورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل، و(6) صور شخصية للطفل، وعلى من يرغب فى التقدم للمشروع تقديم نسخة من المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة.

وقال إنه تم بشمال سيناء فتح التقديم للعمل ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ضمن هيكلة المشروع ( المعد النفسى )، نظرًا استمرارا للنجاح الذى حققة المشروع القومى للمعد النفسى الرياضى وإدارجه ضمن الهيكل الفنى لعدد من المشروعات القومية منها (المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبى - كابيتانو مصر )، ويشترط أن ان يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تربية رياضية قسم علم نفس رياضى، أو حاصلا على إحدى الدرجات العلمية (ماجستير - دكتوراة فى مجال علم النفس الرياضى)، والإلمام بالمراجع العلمية قبل الحضور للاختبار (مرفق)، وأن يكون المتقدم ملما بمهارات الحاسب الآلى.