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غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السابع على التوالى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:00 م
غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السابع على التوالى لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، اليوم السابع من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.

ولم يشهد اليوم السابع من مدة فتح باب تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية تقدم أي مرشح جديد بأوراق ترشحه رسميا.

وأعلنت للهيئة الوطنية للانتخابات تقدم 3 مرشحين فقط بأوراق ترشحهم رسميا منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر وحتى الآن وهما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر استمرار تقديم اوراق الترشح يوميا حتى فى الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن ينتهى يوم 14 اكتوبر الجارى.

وانتهت اليوم الأربعاء، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وعقب انتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر وبالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

 

 

 


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