علامة في عينك قد تكون مؤشراً على سرطان العين تظهر عند التصوير

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يظهر السرطان في أجزاء مختلفة من الجسم، ويظهر أعراضًا متنوعة، بعضها شائع والبعض الآخر غير عادي، ويمكن أن تظهر أعراض نوع نادر من سرطان العين أثناء التقاط الصورة، ووفقا لخبراء الصحة، فإن الانعكاس الأبيض في العين عند التقاط الصورة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالورم الأرومي الشبكي، وهو سرطان في العين يبدأ في الشبكية، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو الورم الأرومي الشبكي؟​



الورم الأرومي الشبكي هو نوع من سرطان العين يبدأ في شبكية العين، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص في أي عمر، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة يمكن أن يؤثر الورم الأرومي الشبكي على إحدى العينين أو كلتيهما.

الانعكاس الأبيض من العين أثناء التقاط الصورة علامة على السرطان



ومن بين الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان العين هذا، علامة الانعكاس الأبيض من حدقة العين، بدلًا من اللون الأحمر، بعد التصوير بالفلاش.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى انعطافًا في اتجاه العين المصابة وانخفاض الرؤية.

وبما أن هذا النوع من السرطان أكثر شيوعاً لدى الأطفال، فقد لا ينقلون هذه الأعراض مباشرة لأهلهم.

ووفقا لخبراء الصحة، فإن الطريقة الجيدة لاكتشاف هذه العلامة هي أن يستمر طفلك في فرك العين المصابة. وقد يشعرون أيضًا بالضيق عندما يتم تغطية عينهم السليمة.

أعراض أخرى يجب ملاحظتها



وبصرف النظر عن الأعراض المذكورة أعلاه، تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة المزيد من العلامات التي يجب الحذر منها.

وتشمل هذه العلامات العيون التي تشير إلى اتجاه مختلف (الحول)، وتغير لون الجزء الملون من العين (القزحية)، والتورم حول العين، وحركات العين غير المنضبطة، والألم في إحدى العينين أو كلتيهما.

متى يجب زيارة الطبيب؟



إذا شعرت بأي من الأعراض المذكورة أعلاه أو لاحظتها على طفلك، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب. من المهم أيضًا توخي الحذر من نوع من سرطان العين يُعرف باسم الأورام الميلانينية المشيمية.

​ما هي الأورام الميلانينية المشيمية؟​



عادة ما تحدث الأورام الميلانينية المشيمية في الجزء الخلفي من العين على المشيمية، التي تقع خلف شبكية العين. يمكن أن تحدث الأورام الميلانينية أيضًا في أجزاء أخرى من العين مثل الملتحمة (أمام العين) والعصب البصري.

قد يعاني الشخص أو لا يعاني من أعراض، اعتمادًا على موقع الأورام الميلانينية المشيمية. ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها تشمل ضعف الرؤية والأضواء الوامضة والأجسام العائمة.

وبما أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من المشاكل المتعلقة بالعين، فمن المهم عدم التشخيص الذاتي واستشارة طبيبك للوصول إلى تشخيص حالتك.