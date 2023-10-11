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طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة 28 درجة وأجواء غائمة نسبيا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:00 م
طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة 28 درجة وأجواء غائمة نسبيا طقس مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة وتراجعا فى درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى 20 مئوية والعظمى 28 درجة مئوية، مع أجواء غائمة نسبيا.

 وتعم أجواء رائعة على المناطق الشاطئية وتيارات الهواء الخفيفة مع تراجع الإحساس بالحرارة، وعلى الرغم من بداية العام الدراسي، إلا أن هناك تواجد على الشواطئ، التي تقبل عليها أعداد من المواطنين لقضاء أوقات ممتعة في ظل الهدوء والخصوصية التي تتبع نهاية المصيف.

ويكون الطقس خلال فترة المساء، أكثر اعتدالاً ولطيفاً على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، في المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

يذكر أن شواطئ مطروح، جذبت ملايين المصطافين، خلال موسم الصيف السياحي، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

 

 

 


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