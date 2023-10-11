اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والصغرى تسجل 21 درجة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:00 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والصغرى تسجل 21 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 21 درجة.
 
تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد .
 
كما تتوقع الأرصاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة  على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.
 
 
 
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

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