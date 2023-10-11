ضبط 9.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات علي أسواق اللحوم حيث تم ضبط 9.5 طن مضبوطات لحوم مذبوحة خارج المجازر ومستوردة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.