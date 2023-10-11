ضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإنشاء محطتين بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وكذا محلين لبيع مستلزمات كسر الشفرة من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما على النحو التالى: ▪ ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبحوزته (46 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – جهاز "لاب توب" محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً ومحتوى القنوات المشار إليها – جهاز حاسب آلى يستخدم لبث القنوات الرقمية – 2 محطة بث لاسلكى لتوسعة دائرة بث الشبكة) ، وكذا (هاتف محمول "يستخدم لإدارة الشبكة").

▪ ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته (وحدة معالجة مركزية – 66 قطعة أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – 3محطات بث لاسلكى لتوسعة دائرة بث الشبكة) ، وكذا (هاتف محمول "يستخدم لإدارة الشبكة").

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى.