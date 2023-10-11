صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل وتحذير للسكان بالذهاب إلى الملاجئ

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دوت صفارات الإنذار فى شمال إسرائيل، مساء اليوم /الأربعاء/. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجهت سكان المستوطنات الشمالية بضرورة الذهاب إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن طائرات مُسيرة اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى من لبنان، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يجرى حالياً تقييماً للوضع الأمنى فى مبنى الأركان العامة (الكرياه) فى تل أبيب.



وأفادت القناة الـ 13 باحتمال تسلل عناصر مُسلحة من الشمال (لبنان) فى اتجاه إسرائيل. وذكرت صحيفة "إنتل تايمز" العبرية أن سربًا من الطائرات بدون طيار أو قوات "كوماندوز" بطائرات شراعية اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى فى اتجاه الجليل.



وقالت صحيفة "معاريف" إن مطاردة جوية تجرى لطائرات مسيرة تسببت من لبنان صوب المستوطنات الشمالية.