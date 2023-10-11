صحة كفر الشيخ: طاقم طبي يشارك في برنامج مناهضة العنف ضد المرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن وفداً من مديرية الصحة بكفر الشيخ شارك في ورشة عمل أقيمت بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظة الإسكندرية، لتدريب المدربين على التعامل مع حالات العنف المبني على النوع، وبناء قدرات الفريق الصحي، وكيفية تقديم الرعاية السريرية المناسبة والدعم النفسي الأولي والإحالة، مؤكدة أن هذه الورشة، تُعد هذه الدورة جزءًا من برنامج مناهضة العنف المبني على النوع وتعزيز استجابة النظام الصحي.

وأضافت إلهام محمد، أن الهدف من ورشة العمل، رفع كفاءة الأطقم الطبية، بحضور الدكتور هيثم موسى، والدكتورة هند نبيل، مساعدي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، دورة تدريبية بعنوان "مناهضة العنف المبني على النوع وتعزيز استجابة النظام الصحي.