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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية اليوم لأهالى بنى سمرج بمركز سمالوط

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية اليوم لأهالى بنى سمرج بمركز سمالوط قافلة طبية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية بنى سمرج بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 11 و12 من أكتوبر الجارى، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى المواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.


وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


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