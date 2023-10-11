شعوذة أونلاين.. دجال الفيس بوك بالإسكندرية يعترف: أوهم زبائنى بجلب الحبيب

كتب أحمد إسماعيل

اعترف عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتواصل مع ضحاياه وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى وجلب الحبيب وحل المشاكل الزوجية مقابل مبالغ مالية ترسل له على حافظة نقود إلكترونية.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود ضحايا أخرى من عدمه.