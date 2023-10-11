اليوم السابع
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شعوذة أونلاين.. دجال الفيس بوك بالإسكندرية يعترف: أوهم زبائنى بجلب الحبيب

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:00 ص
شعوذة أونلاين.. دجال الفيس بوك بالإسكندرية يعترف: أوهم زبائنى بجلب الحبيب حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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اعترف عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.
 
وأقر المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتواصل مع ضحاياه وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى وجلب الحبيب وحل المشاكل الزوجية مقابل مبالغ مالية ترسل له على حافظة نقود إلكترونية.
 
فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود ضحايا أخرى من عدمه.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في القبض على عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسكندرية).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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الاسكندرية

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