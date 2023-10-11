شباب كفر الشيخ تنظم ندوة «مواجهة الهجرة غير الشرعية» بالبرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب برج البرلس بكفر الشيخ، ندوة عن الهجرة غير الشرعية، وجرائم الاتجار بالبشر "بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، تحرص على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستثمار طاقات الشباب وتبصير العقول بالفرص التى تقدمها الدولة للشباب من فرص تدريبية، وإطلاق المشروعات القومية الكبرى التى تقدمها الدولة لتحسين حياة المواطن المصرى .

واختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية " مفارش بالخرز"ضمن فعاليات مبادرة "حرفتك صنعتك"، بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدى سالم بمشاركة أعضاء أندية الفتاة،والتطوع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

وأضاف أن ورشة العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم في تحسين دخلهم، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.



جانب من ورشة العمل



ندوة عن الهجرة الغير شرعية