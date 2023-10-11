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شاهد مداخل محطات المترو الجديدة بعد إزالة الأسوار الحديدية استعدادا للتشغيل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:54 م
شاهد مداخل محطات المترو الجديدة بعد إزالة الأسوار الحديدية استعدادا للتشغيل محطات المترو الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع صورا توضح شكل مداخل محطات المترو الجديدة بعد إزالة الأسوار الحديدية استعدادا للتشغيل، حيث مقرر تشغيل 6 محطات مترو جديدة خلال أيام قليلة، وهى "السودان، امبابة، البوهى، القومية، الطريق الدائرى، محور روض الفرج" ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

شارع-البوهى-بعد-تطويره
شارع البوهى بعد تطويره

 

مترة-القومية-قبل-التشغيل
مترة القومية قبل التشغيل

 

مترو-البوهى
مترو البوهى

 

مترو-الدائرى-قبل-التشغيل
مترو الدائرى قبل التشغيل

 

مترو-القومية
مترو القومية

 

محطة-مترو-البوهى
محطة مترو البوهى

 

محطة-مترو-البوهى-الجديدة
محطة مترو البوهى الجديدة

 

محطة-مترو-الطريق-الدائرى
محطة مترو الطريق الدائرى

 

محطة-مترو-القومية
محطة مترو القومية

 

محطة-مترو-القومية-الجديدة
محطة مترو القومية الجديدة

 

محطة-مترو-القومية-قبل-التشغيل
محطة مترو القومية قبل التشغيل

 

محطة-مترو-امبابة
محطة مترو امبابة

 


مترو امبابة

محطة مترو القومية

المترو الجديد

محطات المترو الجديدة

محطة مترو البوهى

اليوم السابع بلس



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