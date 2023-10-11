سقطا بصفقة مخدرات.. عاطلان يعترفان بتفاصيل محاولتهما ترويج 15 كجم حشيش فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم القبض عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهما 15 كيلوجراما من مخدر الحشيش، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، طمعا في تحقيق مكاسب مالية طائلة.

أشار المتهمان إلى أنهما اعتادا الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، حيث يتحصلان عليه من تاجر مواد مخدرة كشفا عن هويته لرجال المباحث، ويتوليان ترويجها بين عملائهما.

وذكر المتهمان أنهما حولا شقة أحدهما لتخزين المخدر، تمهيدا للتواصل مع عملائهما، وترويجها بينهم، باستخدام سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من المخدر بين عملائهما.

رصد رجال المباحث تحركات المتهمين، وبإعداد كمين لهما، نجحوا في ضبطهما، وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدر بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.