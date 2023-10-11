سفير فرنسا لمنطقة البحر المتوسط: "مصر شريك أساسى لا غنى عنه"

كتبت: هناء أبو العز

قال السفير الفرنسي والمندوب الوزاري المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كريم أميلال، إن التعاون مع مصر ضروري باعتبارها شريك أساسي لا غني عنه، ليس فقط علي مستوي دول البحر المتوسط ، وإنما عى المستوى الأفريقى والعربى أيضا ، حيث تعد مركز ومحور رئيسى، يمد جسور التعاون شرقا وغربًا وجنوبا وشمالا ليمثل قوة كبيرة لمصر في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز عمل المنظمات الحكومية والإقليمية المعنية بمناقشة وحل القضايا الإقليمية والعالمية، على رأسها منظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، ولجنة ٥+٥ ، وأناليند، بالإضافة إلى منتدى الغاز الذى له دور كبير فى منطقة شرق المتوسط.

وأشار أميلال في مؤتمر صحفي صباح اليوم، علي هامش تواجده بمصر، في الفترة من ٩ إلي ١١ أكتوبر، إلي وجود جهود مستمرة وتعاون متواصل بين دول البحر المتوسط، منها التغيير المناخي، مشيرًا الي لقاءه بعدد من المسئولين المصريين، أثناء زيارته مصر، ووقوفه علي كافة الجوانب، ورؤية الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها، و ما تتطلع اليه فيما يتعلق بتحديد النمو الاقتصادي والنظام الذي تسير عليه الشركات الناشئه في مصر ، قائلا: أعطوني الكثير من الأمل بالرغم من الصعوبات الاقتصاديه القائمة، وهي صعوبات لا تمر بها مصر فقط ولكن معظم دول العالم.

وأعرب السفير عن سعادته بلقائه أمين عام منتدى الغاز المتوسطي في مصر، والذى تشرف عليه مصر، و يجمع بين مصر وفلسطين وفرنسا وقبرص والأردن، كما يقوم بما هو أبعد من مجرد المشاركة من جانب الدول ، حيث يجمع عدد من الخبراء والشركات المعنية بالتنقيب واستخدام الغاز بالمنطقة ، وهو أمر تم من خلاله تحقيق تقدم فيما يتعلق بتحديد مناطق بحرية واقتصاديه واستغلال كل دوله لكل الغاز في منطقتها، كما حدث في اسرائيل، وعدد من الدول ، كما نجحت مصر في أن تعيد تصدير الغاز الي الأسواق الأوروبيه .