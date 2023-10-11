سفير روسيا بإسرائيل يؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية عاجلة

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أكد السفير الروسى لدى إسرائيل أناتولى فيكتوروف، اليوم /الأربعاء/، ضرورة إطلاق عملية مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل، بشكل عاجل.

وقال فيكتوروف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من الضرورى التحرك بشكل عاجل نحو إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة؛ تكون شاملة وتسوى جميع القضايا التى ظلت دون حل حتى يومنا هذا".



وشدد الدبلوماسى الروسى على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، موضحًا: "أنه من الضرورى وقف العنف وإراقة الدماء وضبط النفس، ومن الضرورى قمع المشاعر؛ فالعواطف مشتعلة لدى الجانبين. ومن الواضح للجميع تمامًا أنه من الضرورى التحول إلى محادثات واسعة النطاق من أجل تحقيق السلام".



وأكد أنه لابد من تسوية القضية الفلسطينية؛ اعتمادا على حل الدولتين ووفقا للقرارات وقرارات الأمم المتحدة المعروفة، واتفاقيات أوسلو ومدريد السابقة، ومبادرة السلام العربية وغيرها.



وأشار فيكتوروف إلى أن روسيا "تحافظ على التفاعل مع الجانبين المتنازعين وكذلك مع الدول الأخرى فى المنطقة".. وأضاف: "نخطط لبذل الجهود ذات الصلة فى المحافل الدولية أيضًا".



وصرح السفير الروسى - فى وقت سابق - بأن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو مفتاح السلام فى الشرق الأوسط،م وضحًا أنه من المستحيل تحقيق سلام مستقر فى الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، الذى يعتبر أحد أطول الصراعات فى تاريخنا الحديث.



وأوضح أيضًا أنه ليست هناك حاجة حاليًا لإجلاء موظفى السفارة الروسية من إسرائيل، لكن الموظفين يستعدون لإجلاء محتمل.