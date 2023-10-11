اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا بإسرائيل يؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية عاجلة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:06 م
سفير روسيا بإسرائيل يؤكد ضرورة إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية عاجلة أناتولى فيكتوروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد السفير الروسى لدى إسرائيل أناتولى فيكتوروف، اليوم /الأربعاء/، ضرورة إطلاق عملية مفاوضات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل، بشكل عاجل.

وقال فيكتوروف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من الضرورى التحرك بشكل عاجل نحو إطلاق عملية مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة؛ تكون شاملة وتسوى جميع القضايا التى ظلت دون حل حتى يومنا هذا".


وشدد الدبلوماسى الروسى على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، موضحًا: "أنه من الضرورى وقف العنف وإراقة الدماء وضبط النفس، ومن الضرورى قمع المشاعر؛ فالعواطف مشتعلة لدى الجانبين. ومن الواضح للجميع تمامًا أنه من الضرورى التحول إلى محادثات واسعة النطاق من أجل تحقيق السلام".


وأكد أنه لابد من تسوية القضية الفلسطينية؛ اعتمادا على حل الدولتين ووفقا للقرارات وقرارات الأمم المتحدة المعروفة، واتفاقيات أوسلو ومدريد السابقة، ومبادرة السلام العربية وغيرها.


وأشار فيكتوروف إلى أن روسيا "تحافظ على التفاعل مع الجانبين المتنازعين وكذلك مع الدول الأخرى فى المنطقة".. وأضاف: "نخطط لبذل الجهود ذات الصلة فى المحافل الدولية أيضًا".


وصرح السفير الروسى - فى وقت سابق - بأن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو مفتاح السلام فى الشرق الأوسط،م وضحًا أنه من المستحيل تحقيق سلام مستقر فى الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، الذى يعتبر أحد أطول الصراعات فى تاريخنا الحديث.


وأوضح أيضًا أنه ليست هناك حاجة حاليًا لإجلاء موظفى السفارة الروسية من إسرائيل، لكن الموظفين يستعدون لإجلاء محتمل.


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

صواريخ غزة

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين



الموضوعات المتعلقة

فرنسا تعلن مقتل 10 من رعاياها و18 مفقودا فى هجوم طوفان الأقصى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:03 م

الخسائر تضرب إسرائيل فى خامس أيام "طوفان الأقصى".. أسهم البورصة تتهاوى وبنك هبوعليم: 7 مليارات دولار تكلفة مبدئية للحرب..مقتل 156 عسكري والإعلام يؤكد: 1200.. والشاباك يعترف:الجيش انهار رغم ما استثمرناه من أموال

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:00 م

كوريا الشمالية: "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:00 ص

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 156 عسكريا حتى الآن فى عمليات طوفان الأقصى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة