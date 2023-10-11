سامح شكرى: وزير خارجية إيطالياً بحث مع الرئيس السيسى الأوضاع فى غزة

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن وزير خارجية إيطاليا انطونيو. تاياني ناقش مع الرئيس السيسي تخفيف التصعيدات في قطاع غزة وضرورة عدم استهداف المدنيين، مشيرا إلى أن المناقشات تطرقت للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث تعد إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر.

اوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات ثقافية وحضارية، لافتا إلى أنه تم تناول قضايا الهجرة غير الشرعية وتناول القضية من منظورها الشامل من النواحي الأمنية وضرورة معالجتها .

ولفت وزير الخارجية إلى أنه تم التجديد التاكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية والمتعددة الأوجه بين مصر وإيطاليا، تنفيذ مشروعات متبادلة بين البلدين ، معبرا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.