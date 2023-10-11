رالى "تحدى عبور مصر 2023" يغادر الإسماعيلية متجهًا إلى شرم الشيخ.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

غادر المشاركون في "رالي تحدي عبور مصر 2023" للسنة الثانية عشرة على التوالي، محافظة الإسماعيلية ومكان خط سير الرالي بمدينة فايد ، متجهًا إلى مدينة شرم الشيخ ليستكمل الرحلة التي بدأها من الإسكندرية وصولًا إلى (القاهرةـ المنياـ الأقصرـ الغردقةـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعًا إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة باستخدام الدراجات النارية، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة ٢٩٠٠ كم.

حيث مثَّلت مدينة فايد محطة راحة وتوقف للمشاركين لمدة يوم واحد، قضاها المشاركون على ضفاف قناة السويس.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد وجَّه اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة فايد بالترحيب بالمشاركين في الرالي من دول العالم واستقبالهم على أرض محافظة الإسماعيلية، وتقديم كافة سبل الرعاية خلال فترة توقفهم بمدينة فايد، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقامت إدارة السياحة بالمحافظة بتقديم المطبوعات السياحية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية للتعريف بمعالم مصر السياحية وخاصة محافظة الإسماعيلية عروس القناة.

ومن الجدير ذكره، أن رالي تحدي عبور مصر 2023في نسخته الثانية عشرة على التوالى انطلق اعتبارًا من الخميس 5 أكتوبر ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين، وذلك باستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كم بدءًا من الإسكندرية مرورًا (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعًا إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.

ويهدف الرالي إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال دعوة محبي رياضة الدراجات البخارية للمشاركة؛ دعمًا للسياحة دون أي تنافس بين المشاركين وتم إدراج الرالي على أجندة الأحداث الرسمية والدولية التابعة للاتحاد الدولي للموتسكلات، ويمثله في مصر نادي السيارات والرحلات المصري التابع لوزارة السياحة.