رئيس مياه سوهاج يتفقد توسعات محطة غرب ومشروعات المعالجة الثلاثية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه سوهاج غرب، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واستلامها ابتدائياً فى يناير من العام الجارى.

وتبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية، وتغذى مليون مواطن تقريباً بمدينة سوهاج وقراها، بتكلفة تبلغ 580 مليون جنيه ، بالاضافة إلى تفقد الأعمال المطلوب استكمالها مأخذ وبوستر المحطة تمهيداً لاستلامهما ابتدائيا، وشدد رئيس مياه سوهاج على الشركة المنفذة لأعمال الماخذ والبوستر بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال خلال الشهر الجارى لبدء أعمال التشغيل التجريبى.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر مستشار الشركة لشئون المشروعات، أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج والتى تخدم مدينة سوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم وجارى رفع كفائتها وطاقتها الاستعابية لتبلغ 65 الف متر مكعب لكل يوم الاضافة الى الإنتهاء من تأهيلها وتحويلها الى معالجة ثلاثية بتكلفة تبلغ 591 مليون جنيه.

وأشار المهندس أحمد على نائب رئيس قطاع المشروعات أنه تم تفقد مشروع احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع ترعة باجا بمدينة سوهاج والتى بلغت نسبة تنفيذه 70% بقيمة 19.1 مليون جنيه والجارى الانتهاء منه فى ديسمبر من العام الجارى، والتى تأتى ضمن خطة الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة سوهاج بقيمة 61 مليون جنيه من تمويل الشركة، وكذلك مبلغ 71مليون جنيه من تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظة.