اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج: توفير اللحوم أسبوعيا لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:14 م
رئيس جامعة سوهاج: توفير اللحوم أسبوعيا لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين العميد مع الطلاب
سوهاج محمود مقبول

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وجه الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، تعليماته بضرورة توفير اللحوم العجالى والضأن بشكل أسبوعى لبيعها للعاملين بالجهاز الإدارى بأسعار مخفضة، وذلك بهدف محاربة غلاء الأسعار، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة لاتدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم لمنسوبيها، ومساعدتهم على اجتياز الأزمات الاقتصادية قدر المستطاع.

وأكد النعمانى أن الرئيس السيسى قد أطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع، وأن تكون التخفيضات بنسب كبيرة؛ حتى يشعر المواطن بأثرها الملموس، مشيدًا بإهتمام الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والذى يبرهن على أنها ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية بالتزامن مع أزمة التضخم التى أثرت بالسلب على مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، أن رئيس الجامعة وجه بإنتقاء أفضل أنواع لحوم العجول والخراف التى يتم تربيتها بمزرعة الإنتاج الحيوانى بالكلية، وطرحها للبيع فى منفذ بيع منتجات الكلية بمقر الجامعة القديم.

وأشار الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم بالفعل ذبح عجل جاموس وزن 400 كيلو، وبيعه بالكامل لجميع العاملين بالجامعة، وتم تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع لبيع لحوم العجول، ويوم الأربعاء لبيع لحوم الضأن، وذلك بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار السوق المتداولة.

 

 

اثناء التدريب
اثناء التدريب

 

الطلاب
الطلاب

 

العميد مع الطلاب
العميد مع الطلاب

 

عميد الكلية
عميد الكلية

 


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