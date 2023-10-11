حملة السيسى الانتخابية تواصل استقبال المؤسسات.. وتؤكد: نموذج فريد من التأييد

محمد الجالى- هند مختار

استكمالا للقاءات والاجتماعات مع الجهات والمؤسسات المختلفة، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء وفداً من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي رئيس النقابة.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبا بهم لزيارتهم بمقر الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن المرشح وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نواة كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه -بإذن الله- وتشكيلها سيكون من أساتذة الجامعات ومثقفين وخبراء في كافة المجالات.

من جانبه، أكد وفد النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار على القيام بدورهم بما يتفق مع ما حدده القانون والدستور بالعمل على التوعية السياسية للمواطنين في كافة الفئات بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، حيث من المقرر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات توعوية للمواطنين، مع القيام برفع الوعي وتعزيزه، فضلاً عن إقامة المؤتمرات المختلفة لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب الريادة المصري، لاستلام نماذج التأييدات التي قام الحزب بتجميعها من المصريين المقيمين بالخارج.

وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة قالت إنها تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن، والذي يمثل نموذجاً فريداً من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح عبد الفتاح السيسي .

وتوجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.