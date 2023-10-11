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حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية غدا الخميس

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:52 م
حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية غدا الخميس حفل تخرج الكليات العسكرية
كتب رامى محيى الدين

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ينطلق مساء غد الخميس، فى تمام الخامسة مساء، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.
 
وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.
 
 
وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ).

حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

حرب أكتوبر

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