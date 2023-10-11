حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى العجوزة 4 أيام

اعترف المتهمون الثلاثة بالتنقيب عن الآثار في العجوزة، أمام جهات التحقيق بأن شخص أوهمهم بوجود كنز أثرى أسفل العقار الخاص بأحدهم، والذي شهد عملية التنقيب، مما دفعهم لاتخاذ قرار بالحفر.

أضاف المتهمون أنهم جهزوا أدوات تستخدم فى الحفر، وبدأوا فى عملية التنقيب، وأحدثوا حفرة عميقة إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم.

وتحفظ رجال المباحث على العقار الذي شهد عملية الحفر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة من المختصين الأثريين، لمعاينة مكان الحفر، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تنقيب أشخاص عن الآثار داخل عقار في العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 أشخاص، متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.