جامعة كفر الشيخ تكرم الحاصلين على الدورة التدريبية لجائزة التميز الحكومي بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرمت جامعة كفر الشيخ، المتدربين الذين تم اختيارهم من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم شرف الدين، استشاري التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي، والدكتور إسراء حسن، مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

حيث نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، للمقيمين لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انعقاد هذه الدورة، تأتي في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز، وهو حدث محفز للجهاز الإداري بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملئ بالطاقة والإيجابية، فالنجاح هو الذي يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة ستعمل خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة، مؤكداً على استمرار مسيرة التميز داخل الجامعة وتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجامعة، مضيفاً إلى أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفة أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدة على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.