وقالت وزيرة الثقافة التونسية - خلال اجتماعها الثلاثاء مع سفير جمهورية فنلندا بتونس تيمو سيبونين - إن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الثقافي الإبداعي بمختلف فنونه وقطاعاته والنظر في إمكانية إيجاد صيغ جديدة لتثمينها وتطويرها.

واقترحت الوزيرة تنظيم أيام ثقافية بين البلدين لتكون فرصة مهمة يلتقي فيها الخبراء من تونس ونظرائهم من فنلندا لتبادل خبراتهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أفاد السفير الفنلندي بأن بلاده تعتزم تنظيم معرض للفنون التشكيلية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر (MACAM) بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" مطلع شهر نوفمبر القادم يحمل عنوان "تاريخ العلاقات الفنلندية المغاربية".