اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة باليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:43 م
توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة باليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى توافد الصحفيين
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد منذ قليل، عدد من الصحفيين على مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.
 
ويشارك الصحفيون عدد من الفعاليات منها؛ تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.
 
- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.
 
 
- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.
 
 
- عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.
 
 
- فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.
 
 
- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.
 
توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة باليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى (1)
 

توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة باليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى (2)
 

توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة باليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى (3)
 
 

نقابة الصحفيين

قطاع غزة

الصحفيين

الشعب الفلسطينى



الموضوعات المتعلقة

يوم تضامنى مع الشعب الفلسطينى بنقابة الصحفيين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:54 م

نقابة الصحفيين تُدشن يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:55 م

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدا من "الصحفيين العرب" ونقابة الصحفيين المصرية لتبادل الخبرات والتدريب.. الوفد يتابع تطورات الأحداث فى غزة على شاشة القناة.. وأحمد الطاهري: شاشتنا موجودة بقوة فى ساحة الإعلام العربي

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:00 م

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين المصرية

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة