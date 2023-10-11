تموين الغربية تضبط دقيقا مدعما وسجائر مهربة من الجمارك وسكر وأرز خلال حملة مكبرة

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وسجائر مهربة من الجمارك، وسكر وارز يتم بيعهم بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت طارق عبد الرحمن شعيب، أحمد عبد اللطيف ورد، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم ضبط ضبط 2 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5 %، تم تجميعهم بداخل مخبز بلدي بمدينة المحله الكبري بغرض البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

وضبط 150 كيلو جرام سكر حر غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بالمخالفه للقرارات الوزارية المنظمة، كما تم ضبط 150 كيلو أرز مصري معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة.

كما تم ضبط 200 علبه سجائر، وتبغ بأنواع مختلفة مهربه ومسرطنه، بمحل بيع سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.