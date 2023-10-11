اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تكريم الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى.. صور

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:55 م
تكريم الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى.. صور تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
كتبت - مرام محمد وفاطمة محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، فى دورتها الثانية، فى إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم بدبي.

وشهدت مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فوز 18 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و14 مشروعًا بمحافظة الجيزة، و14 مشروعًا بمحافظة القليوبية، توافرت بها اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

وتصنف المشروعات الفائزة ضمن 6 فئات مختلفة وهى "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

 
تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء (1)
تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 

تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء (2)
 

تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء (3)
 

تكريم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء (4)
 
 

المؤتمر الإقليمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء الذكية

المناخ

التغيرات المناخية

حياة كريمة

تغير المناخ

الجيزة

cop 28



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة