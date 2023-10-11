وقال بوريل، عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى: "إن عددا من الإجراءات الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء (عن قطاع غزة) ووقف الإمدادات الغذائية، كل هذا يتعارض مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.

وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه: "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".