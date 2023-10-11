بورسعيد تفتتح معرض تحطيم أسعار السلع الغذائية يوم السبت

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم افتتاح معرض تحطيم أسعار السلع الغذائية يوم السبت القادم، في سوق البازار الكائن في حي العرب بمحافظة بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المعرض سيحتوي على عدد من السلع الغذائية التي تم تخفيض أسعارها لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

ويستقبل سوق البازار "الخضروات والفاكهة" الذي يقع في نطاق حي العرب، كل المعارض التي يتم فيها تخفيض الأسعار، واعتاد مواطنو محافظة بورسعيد على التواجد بهذا السوق خلال هذه المعارض بكثافة.