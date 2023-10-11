وأضاف ديدوندير - قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، واجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة البلجيكية قررت توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا بحلول عام 2025".

من جانبها، كتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، على موقع (إكس) - أن حكومة بلادها اتخذت هذا القرار بعد تحليل دقيق.

يشار إلى أن القوات الجوية البلجيكية تمتلك 43 مقاتلة من طراز "إف-16"، تم تسلمها في الثمانينيات وخضعت عدة مرات لعمليات تحديث، كما أبرمت بلجيكا قبل سبع سنوات عقدا مع الولايات المتحدة لتوريد 34 طائرة من طراز F-35 لتحل محل الطائرات القديمة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم لأوكرانيا في عام 2025، وسيتم ذلك على مراحل.