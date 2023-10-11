بسبب الخلاف على البلح.. استمرار حبس قاتل زوج شقيقته فى الواحات 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، حبس قاتل زوج شقيقته 15يوما على ذمة التحقيقات ، بعصا خشبية في الواحات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بنشوب مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته بسبب مبالغ خاصة بتجارة البلح وبين الضحية، على إثرها استل عصا خشبية، وضربه على رأسه حتى سقط قتيلا في الحال

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما بسبب تجارة البلح، وتعدى عليه "بعصا خشبية" مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس 15 سم، وتوفي في الحال.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل زوج شقيقته في الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهم .

كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما فى منطقة الواحات البحرية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بالرأس في منطقة الواحات البحرية.

بإجراء التحريات تبين أن شقيق زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معه نتيجة خلافات بينهما، واعتدى عليه فأصابه برأسه مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.